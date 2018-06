Vliegenplaag teistert Holsbeek (opnieuw) Milieu-inspectie dwingt verantwoordelijke veehouder site te reinigen KIM AERTS STEFAN VAN DE WEYER

28 juni 2018

02u36 0 Tielt-Winge Een hardnekkige vliegenplaag teistert al enkele dagen de omgeving van Sint-Pieters-Rode in Holsbeek. Oorzaak is opnieuw een kalverhouder uit de buurt. Buren gaan slapen en staan op met een vliegenmepper in de hand. "Ik sla er 150 dood alvorens te eten", reageert buurvrouw Jade (18). De milieu-inspectie heeft het bedrijf intussen maatregelen opgelegd.

De 816 kalveren bij veehouder T.S. uit Peerse in Holsbeek zijn ondertussen afgevoerd naar het slachthuis. Maar de mest die de beesten produceerden, bleek een broeihaard voor vliegen omdat er weinig of geen product werd gebruikt in de mestbakken om het kweken van de insecten te verhinderen. Gevolg: tot twee kilometer ver zwermden de beestjes uit. Brasserie De Gempemolen uit Tielt-Winge, uitgebaat door de broer van tv-kok Jeroen Meus, overweegt zelfs om de mosselen van de menukaart te schrappen. "Er zijn hier nu al zoveel vliegen dat ik serieus overweeg om straks geen mosselen te serveren, want die trekken nog eens extra vliegen aan", reageert Hans Meus. Hij diende klacht in bij de milieu-inspectie omdat hij de vliegen na twee weken niet kon uitroeien, ondanks verschillende maatregelen.





Kruimeldief

Koen Maes (54) uit de Houwaartsebaan is elke dag in de weer met een kruimeldief om de dode vliegen op te ruimen. Een déjà-vu van twee jaar geleden.





"Het is niet meer menselijk. Het duurt nu al even. We zijn lang niet de enigen die erover klagen maar veel buren hebben toch wel schrik om er iets van te zeggen. Gezellig buiten iets eten na de examens met mijn dochter, vergeet het."





Hetzelfde verhaal bij de twee naaste buren van veehouder T.S. "Voor ons is het al vier weken aan de gang. Het weegt op het gezin", reageert de 18-jarige Jade vanachter haar studieboeken.





Andere buur Chris Dusauchoit bond in april de kat de bel al aan. De televisiepresentator moet naast zwermen vliegen ook de stank van plassen drijfmest en afvalwater tolereren. "Voor mij is het niet erger dan anders als je de mest, de duizenden vliegen en de stank optelt. Het is zo ingrijpend in ons leven. Wij staan 's morgens op en slaan 30 vliegen dood. Dan probeer je te ontbijten, zie je ze opnieuw vliegen en dan heb je gedaan met eten. Hij is verplicht voorzorgsmaatregelen te nemen. Ik verwacht hier een cavalerie van Rentokil maar er gebeurt niets."





Nochtans kreeg de veehouder zaterdag een proces-verbaal en dinsdag kwam de milieu-inspectie over de vloer. Die stelden hem een ultimatum tot woensdagmiddag 14.30 uur (gisteren, red.) maar er volgde weinig actie. "Ik moet niet ontkennen dat er deze keer echt wel te veel vliegen zijn. Nu is het terecht, ik heb er dan ook geen discussie over gevoerd. Maar reinigingsfirma's zijn dezer dagen druk in de weer. Ik hoop deze week rond te zijn", aldus T.S.