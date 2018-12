VIDEO: Callboys openen vernieuwde Vlooybergtoren Tom Van de Weyer

21 december 2018

17u06 3

Acteur Rik Verheye en regisseur Jan Eelen van de succesvolle tv-reeks ‘Callboys’ hebben de Vlooybergtoren in Tielt-Winge opnieuw ingehuldigd. Ook burgemeester Rudi Beeken en heel wat fans trotseerden de felle wind.

Afgelopen zomer raakte de toren zwaar beschadigd. Vandalen stichtten er brand, waarna een ontploffing volgde. “We waren zwaar aangeslagen toen we hoorden wat onze toren was aangedaan. Dit is voor onze filmploeg een symbolisch plekje geworden”, aldus Verheye en Eelen.

De gemeente heeft haar toeristische trekpleister inmiddels hersteld in zijn oude glorie. “In de lente komen we terug om opnames te maken voor de tweede reeks van Callboys.”