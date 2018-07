Vernielde 'Callboys'-toren wordt verhoogd: "Onze kracht is groter dan terroristisch geweld" JC

03 juli 2018

20u02

Bron: Belga 1 Tielt-Winge De Vlooybergtoren in het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge, bij het grote publiek vooral bekend dankzij de tv-serie Callboys en afgelopen weekend vernield bij een brandstichting, wordt heropgebouwd, en meteen anderhalve meter hoger. Dat heeft het schepencollege van Tielt-Winge beslist.

De Vlooybergtoren is een 13 ton wegende zwevende constructie van 11,28 meter hoog en 20 meter lang, die is opgebouwd uit een geraamte van staal bekleed met cortenstaal. De constructie prijkt sinds 2013 op de Vlooyberg en biedt bij helder weer een prachtig uitzicht op de wijde omgeving. De toren raakte bij het brede publiek bekend als decorelement in de VIER-serie Callboys.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de toren grotendeels vernield door brandstichters. Bij de lokale politie liepen al heel wat tips binnen over mogelijke daders, maar een doorbraak in het onderzoek is er nog niet.

Fuif met 'Callboys'

Intussen zijn er wel al plannen om de toren opnieuw op te bouwen. "Het schepencollege heeft Ives Willems, die de Vlooybergtoren ontwierp, samen met zijn architectenbureau de opdracht gegeven om de constructie te herstellen", zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). "Er wordt één sectie aan toegevoegd zodat hij niet alleen langer zal worden, maar ook anderhalve meter hoger."

"Dit statement moet symboliseren dat de kracht van een gemeenschap veel groter is dan dit terroristische geweld", zegt de burgemeester.

Om de werken te bekostigen, wordt tijdens de vakantie een fuif georganiseerd met de acteurs uit Callboys als dj's. "Rik Verheye heeft al toegezegd", zegt Beeken. Voorts komt de verzekering voor maximaal 95.000 euro tussen in de kosten. "Veel mensen willen financieel en materieel steunen. Een bedrijf uit de buurt heeft aangekondigd zonnepanelen te willen plaatsen op de nieuwe toren zodat hij de hele nacht verlicht blijft."