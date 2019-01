Varkens overleven aanrijding niet Kristien Bollen

14 januari 2019

19u42 0

In de Statiestraat in Tielt-Winge kon een bestuurder deze voormiddag een aanrijding met twee varkens niet meer vermijden. De dieren overleefde de klap niet. De bestuurder bleef ongedeerd, zijn wagen liep echter wel schade op. Van waar de varkens plots opdoken is nog onduidelijk, geen van beiden droeg enig oormerk. De politie onderzoekt de zaak verder en spoort de eigenaar van de loslopende varkens op.