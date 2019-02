Vandalen steken band van tractor stuk Kristien Bollen

21 februari 2019

In een veld langs de Statiestraat in Tielt-Winge stelde een 30-jarige landbouwer uit Bekkevoort vanochtend rond 5 uur vast dat vandalen een band van zijn tractor hadden stukgestoken. De tractor stond een 100-tal meter van de straatzijde in een veld. In de band waren duidelijke steeksporen zichtbaar. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de nodige vaststellingen.