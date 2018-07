Vandalen blazen Callboys-toren op COMBINATIE VAN HOOI EN BRANDVERSNELLERS MET VERNIETIGEND EFFECT CHRISTIAN HENNUY

02 juli 2018

02u40 0 Tielt-Winge De Vlooybergtoren, die u ongetwijfeld kent van de serie Callboys, werd zaterdagochtend beschadigd door van-dalen. Die gebruikten brandversnellers en een stapel hooi, een combinatie die uiteindelijk tot een explosie leidde.

Omwonenden hoorden zaterdagochtend omstreeks 1.30 uur een knal. Wie dan nog op was, kon ook een steekvlam zien. "Daarna hebben we ook een zwaar voertuig door de velden horen razen", getuigt Anja Van Horebeek uit de Koutermansweg. De toegesnelde politie stelde vervolgens vast dat de Vlooybergtoren beschadigd werd door een combinatie van hooi en brandversnellers.





"De toren bestaat uit een stevige, dragende constructie die relatief gespaard bleef", zegt Rudi Beeken, burgemeester van Tielt-Winge. "De reling zal wel hersteld moeten worden, net zoals de interne elektrische leidingen. Voorts is het vooral de buitenbekleding van het bovenste deel van de toren die schade geleden heeft. De platen vlogen tot in de naburige velden, wel dertig meter ver. En het is helaas niet de eerste keer. In het verleden werd de oude toren ook al in brand gestoken. Dat was nog een houten constructie uit 1996 die eigenlijk een grote schuif-af moest ondersteunen, al is die er nooit gekomen. In 2007 en 2008 werd die houten constructie, die toen ook al aangetast was door zwammen, in brand gestoken. Toen hebben we het plan opgevat om hier deze nieuwe toren te bouwen, die vervolgens ingehuldigd werd in 2013."





Geen sociale controle

"Uiteraard ligt deze toren afgelegen en is er geen sociale controle", vervolgt burgemeester Beeken. "Maar hier gebeurden alleen maar prettige dingen. Mensen kwamen hier filmen, foto's maken voor huwelijken, naar de zonsondergang kijken, of de as van een overledene verstrooien. Sinds de televisiereeks Callboys is dit een nationale bezienswaardigheid geworden, een symbool van het Hageland. We gaan de gemeenteraad vragen om dringend werk te maken van de herstelling, maar overheidsopdrachten nemen nu eenmaal een hele tijd in beslag. Deze zomer zullen hier dus alleen nog maar ramptoeristen terechtkunnen."





"Geef jezelf aan"

Intussen zijn er al tientallen tips binnengekomen met betrekking tot de mogelijke daders. Maar burgemeester Beeken raadt hen aan om zichzelf aan te geven, wat hun straf milder zou maken. Als de daders gevat worden, zullen ze alleszins opdraaien voor de herstellingskosten. "En ze hebben geluk gehad", zegt Beeken nog. "Voor hetzelfde geld waren ze mee de lucht ingegaan."





Nog opvallend: omstreeks 3 uur 's nachts stond de ontploffing al even op de website Wikipedia, maar kort daarna werd de berichtgeving alweer verwijderd. "Ook dat Wikipediaverhaal wordt onderzocht", zegt politiechef Luc Liboton. "We hopen gauw verdachten te kunnen ondervragen."