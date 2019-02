Uitbater Willy kan het niet meer opbrengen: dierenbescherming De Schakel doet op 31 maart de deuren toe Vanessa Dekeyzer

11u48 0 Tielt-Winge Dierenbescherming De Schakel uit Sint-Joris-Winge (Tielt-Winge) sluit op 31 maart de deuren. Uitbater Willy Desmedt zegt het niet langer te kunnen runnen wegens gezondheidsredenen. “Ik ben gewoon doodmoe. Ik wou dat het anders was, maar ik moet nu voor het eerst in 35 jaar aan mezelf denken.”

Sinds 1 januari is het werkingsgebied van De Schakel ingekrompen. De gemeenten van de politiezone Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo (BRT) moesten daardoor op zoek naar een andere oplossing voor hun verwaarloosde dieren. Willy nam die beslissing omdat er genoeg werk was met twee politiezones, Hageland en Lubbeek. Van stoppen was er toen nog geen sprake. Maar Willy maakt nu toch bekend er volledig mee te willen stoppen.

Nooit vakantie

“Binnen veertien dagen word ik 68 jaar en ik voel dat mijn gezondheid achteruit gaat”, vertelt Willy. “Wanneer ik vroeger een Scheper moest vangen, had ik die negen keer op tien. De kans dat ik hem nu nog vang, is misschien twee op tien. Gedurende 35 jaar heb ik alles gegeven voor De Schakel. Dag en nacht stond ik paraat, elke dag van het jaar. Ik ben misschien ooit één dag naar de kust geweest, maar verder had ik nooit vakantie. Ik weet dat ik De Schakel zal missen, maar ik ben echt toe aan rust.”

Opvolging heeft Willy niet. “We zijn aan het bekijken of een overname mogelijk is. Er hebben zich al enkele kandidaten gemeld, maar een asiel runnen, is niet iets wat je er zomaar bijneemt. Dat vraagt constant engagement en inzet en de nodige cursussen om de kennis van zaken te hebben. Daarnaast moet je ook financieel wat ruimte hebben. Ik heb doorheen de jaren geregeld centen moeten toesteken. Ik deed dat omdat ik mijn hart in dit asiel gelegd heb. Daarom zal ik de zaak, ‘mijn kind’, ook niet zomaar overlaten aan de eerste de beste. Ik wil dat het asiel in goede handen terechtkomt.”

Momenteel zitten er in De Schakel nog zes honden en zeven katten. “Daar vind ik normaal nog wel een thuis voor tegen 31 maart. Wie zijn hond of kat wil afstaan, verwijs ik vanaf nu door naar de asielen van Holsbeek en Tienen. Gevonden dieren neem ik nog wel aan tot eind maart. Maar het asiel nu nog laten vol lopen, zou een beetje vreemd zijn.”

Verrast

In het Dierenasiel Tienen reageren ze alvast verrast op het nieuws. “De sluiting was ons niet bekend. Het asiel zit sowieso bijna het hele jaar door aan zijn maximale bezetting. Wanneer een dier vertrekt, staan er steeds een hoop andere dieren klaar om binnen te komen. Het zal dus niet gemakkelijk worden in het oosten van Vlaams-Brabant wat opvang van honden betreft. Het asiel hier uitbreiden kan niet. De grond is daar niet geschikt voor en vervolgens moet je nog mensen en fondsen hebben om voor meer dieren te kunnen zorgen. Dat zit er niet in.”