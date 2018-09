Twintiger naar cel voor slagen aan agenten 05 september 2018

Een 27-jarige man uit Tielt-Winge is onmiddellijk gedagvaard door het parket nadat hij op maandag slagen uitdeelde aan agenten en zich weerspannig opstelde. De man, die de jaarmarkt in Leuven bezocht, ging door het lint toen de politie zijn vriendin wilde controleren op de aanwezigheid van verdovende middelen. De vrouw was een joint aan het rollen in een portiek. Toen de politie haar wilde aanspreken, stelde de man zich voor haar op. Hij begon de agenten uit te dagen, uitte dreigende taal en maakte een kopstootbeweging naar een agent.





Ook toen de politiemannen hem aanmaanden om te stoppen, bleef hij doorgaan. De politie moest de twintiger tegen de grond dwingen en uiteindelijk zelfs pepperspray gebruiken om hem tot bedaren te brengen. De man bleef zich fysiek verzetten tijdens zijn arrestatie en overbrenging naar het politiehuis. De agenten liepen lichte verwondingen op aan de ledematen en een radio, polshorloge en politie-uniform raakten beschadigd. De verdachte hield een lichte kwetsuur aan het gezicht over aan de feiten en ook zijn gsm en horloge liepen schade op. (ADPW)