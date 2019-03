Twee mannen onder invloed van alcohol aan Leuvensesteenweg Kristien Bollen

28 maart 2019

Op de Leuvensesteenweg in Tielt-Winge onderschepte politie gisterenavond rond 19.30 uur een scooter. De bestuurder, een man uit Tielt-Winge, was onder invloed van alcohol en had een lopend rijverbod. Het voertuig werd in beslag genomen. Rond 22.30 uur trof politie een slapende persoon aan in een bushokje. De man uit Kasterlee had duidelijk gedronken; hij werd ter ontnuchtering opgesloten in de politiecel.