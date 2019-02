Tielt-Winge treedt toe tot vervoersregio Leuven VDWT

05 februari 2019

17u53 1

Tielt-Winge treedt net als 29 andere Vlaams-Brabantse gemeenten toe tot de vervoersregio Leuven. Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) zal zetelen in de regioraad. “Deze raad organiseert de doorstroming van de infrastructuur en het publieke transport in de regio, niet alleen van bussen, maar ook taxi’s en vervoer langs waterwegen”, aldus Beeken.

“Dankzij de regioraad krijgen we als gemeente inspraak in de werken die De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer plannen. De vraag is alleen hoe we tussen al die gemeenten een consensus gaan vinden. Overigens is er nog geen wettelijk kader. De Vlaamse regering heeft de 15 regio’s al afgebakend, hoewel het decreet pas in maart wordt gestemd.”