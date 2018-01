Tielt-Winge heeft nog vijf percelen te koop 02u39 0

Van de 37 percelen die de gemeente in 2017 te koop aanbood zijn er 32 verkocht aan de schattingsprijs. "Twee gronden raakten niet verkocht aan de verhoopte prijs, namelijk in de Walebroekstraat en in de Heibergstraat", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Agnes Van de Gaer (Open Vld). "Ook de twee gronden voor halfopen bebouwing in Houwaart vonden voorlopig nog geen nieuwe eigenaar."





In 2016 verkocht de gemeente al 56 stukken grond, een strategie die bij de oppositiepartijen op weerzin stuit. "Dit keer gaat het voornamelijk om gronden in bosrijk gebied, die nu helemaal versnipperd worden", zegt raadslid Marleen De Vry (Groen). (VDWT)