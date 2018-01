Tielt plaatst eerste ondergrondse glasbollen 23 januari 2018

02u28 0 Tielt-Winge Tielt-Winge doet niet mee aan het project van Ecowerf om bewakingscamera's bij glasbollen te hangen. De gemeente gaat ondergrondse glasbollen uitproberen en bekijken of die sluikstort doen afnemen.

Zeven gemeenten hebben ingetekend voor de camera's, waaronder Bekkevoort, Begijnendijk, Scherpenheuvel-Zichem en Tienen. "Het is interessant om te proberen. Waarom schrijft Tielt-Winge zich niet in?", vroeg raadslid Rudi Meeus (CD&V) zich af tijdens de gemeenteraad.





"Camera's huren is erg duur, technisch ingewikkeld en ze zijn maar een korte tijd in gebruik", zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). "Wij verkiezen ondergrondse glasbollen in te planten, die nodigen minder uit tot sluikstort. Er steekt enkel een buis boven de grond, waardoor je de flessen moet steken. Witte en groene bollen maken een rommelige indruk en wekken de neiging om er dingen achter te laten die er niet thuishoren."





Het eerste paar ondergrondse bollen komt binnenkort achter het gemeentehuis in de Kruisstraat in Tielt. "Daar zijn nu de werken van de nieuwe bestrating bezig. De stadsdienst graaft er de kuil waar de container in komt. Deze ingreep hoort bij de stadskernvernieuwing. Afvalstoffenmaatschappij OVAM geeft er een toelage voor, we kunnen de bollen dus voordelig plaatsen. Afhankelijk van het effect, kunnen er in de toekomst nog meer ondergrondse bollen bijkomen."





(VDWT)