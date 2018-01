Theatermusical Marilyn Monroe in De Maere 02u29 0

Het gemeenschapscentrum De Maere brengt op vrijdag 2 februari om 20.15 uur de theatermusical 'Goodbye, Norma Jeane'.





Een jongeman belt aan bij een appartementje. Een vrouw doet open: Norma Jeane Baker, ofwel Marilyn Monroe. De man wil weten wat er de laatste avond van haar leven is gebeurd. De hoofdrollen worden gespeeld door Anne Mie Gils, Ann Van den Broeck en Michiel De Meyer.





Tickets kosten 19 euro. Als je jonger bent dan 26 jaar of ouder dan 55, betaal je 17 euro. Info en tickets via demaere@tielt-winge.be of 016/635910. (VDWT)