Tezz-Maniacs organiseren quizavond 28 augustus 2018

De quizploeg Tezz-Maniacs organiseert samen met JC Contact haar 9de quiz op vrijdag 28 september in GC De Maere in de Leuvensesteenweg 187. Teams van maximaal zes deelnemers kunnen zich inschrijven. De prijs is 18 euro per team. De deuren gaan open om 19 uur, de quiz gaat van start om 19.30 uur. De quizmaster van dienst is Kristof Meurrens. Inschrijven kan bij hem op 0476 23 64 17 of meurgh@yahoo.com. Meer info op www.jeugdcontact.be (VDWT)