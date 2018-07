Strowagen vat vuur 04 juli 2018

Op de Leuvensesteenweg in Tielt-Winge vatte een strowagen gisterenmiddag rond iets na 13 uur voor nog ongekende reden vuur. De bestuurder van de tractor had in eerste instantie niets in de gaten. Een andere bestuurder wees hem op het gevaar. De onfortuinlijke man kon nog tijdig het gevaarte langs de kant van de weg parkeren. Hij koppelde ook nog de tractor los van de aanhanger, maar desondanks vatte ook de tractor nog vuur.





Door de hitte sprongen de buitenste ruiten van de loods waarlangs de strowagen uitbrandde. Ook het vlakbij gelegen kapsalon Corgi liep rookschade op. Brandweerlui waren urenlang in de weer om te blussen. De balen stro moesten hiervoor uiteengetrokken worden om het smeulende goedje definitief te kunnen doven. Bij het incident vielen gelukkig geen gewonden





(KBG)