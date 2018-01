Storm neemt volières én vogels mee SLECHTS 20 VAN DE 70 EXOTISCHE DIERTJES AL TERECHT KRISTIEN BOLLEN

20 januari 2018

02u39 0 Tielt-Winge Vogelkweker Michel Ceusters uit de Sint-Annastraat is een groot deel van zijn exotische vogels kwijt. Door de hevige storm van donderdag zijn maar liefst acht volières volledig vernield, waardoor 70 vogels zijn gaan vliegen. Michel roept nu iedereen in de ruime omgeving op om te helpen zoeken naar zijn gevederde vrienden.

Michel Ceusters beleeft de nachtmerrie van zijn leven. Alles begon met een paniekerig telefoontje van zijn vrouw donderdagochtend. "Rond 11 uur 's ochtends kreeg ik het bericht dat er drie bomen omgevallen waren door de storm, maar dat bleken zes grote kleppers te zijn... Die dan ook nog eens op mijn volières terechtgekomen zijn", vertelt Ceusters aangedaan.





De bomen lagen over een lengte van 36 meter verspreid en acht volières en kweekbakken raakten volledig vernield. De bewoners van die kooien zagen hun kans schoon en kozen voor de vrijheid. "Zeker zeventig exotische vogels zijn gaan vliegen. Mijn levenswerk is in een klap om zeep", zucht de man.





Serieuze deuk in werk

De hobby van Ceusters begon in 1968 met kanarievogeltjes in een kooitje. "Meer kon ik toen niet betalen. Maar de passie bleef groeien, ik kocht nog meer vogels en begon ermee te kweken. Mijn collectie was intussen aanzienlijk geworden en bestaat uit kakarikis, gele bergparkieten en rosé-kaketoes. Zelf een stam kweken, neemt toch vier à vijf jaar in beslag. Al dat werk heeft nu een serieuze deuk opgelopen", zegt hij.





'Mooiste man'

Toch geeft hij de hoop niet op. Van de 70 ontsnapte dieren zijn er al een twintigtal terecht. "Het koppeltje Koningsparkieten (of Ambon) is teruggevonden, al moet ik nog eentje gaan ophalen bij mensen die hem opgevangen hebben. Mijn 'mooiste man', een gele gezoomde kakariki is wel nog vermist. Al hoop ik natuurlijk om alle vogels terug te kunnen krijgen. Velen van hen zitten nog in de buurt, sommigen zitten mogelijk wat verderaf."





Ceusters doet dan ook een oproep aan de buurtbewoners om zijn geliefde vogels te vangen. "Alle dieren zijn geringd en dragen het stamnummer C230. Mensen mogen me altijd bellen als ze er een spotten. Die vogeltjes laten zich helaas niet zomaar vangen, je hebt een net nodig om ze uit de bomen te plukken. Maar er achter 'jagen' als ze rondvliegen is geen oplossing."





Niet alleen het verlies van de vogels komt hard aan, Ceusters betreurt het ook dat er zoveel bomen zijn omgevallen. "Ik zal zeker enkele bomen opnieuw aanplanten, voor de eekhoorntjes. Wel ga ik ze ver uit de buurt van de volières plaatsen!" De schade in de tuin raamt Ceusters op vele duizenden euro's. "De bomen moeten geruimd worden, en de volières vervangen. Dit bouw je niet zomaar in een-twee-drie weer op."





Wie een vogeltje van Ceusters kan vangen, mag de man steeds contacteren op het nummer 0496/83.50.77. Hij komt ze zo snel mogelijk ophalen en is je hiervoor enorm dankbaar.