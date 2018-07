Sp.a wordt nieuwe partij 'Samen' 19 juli 2018

02u40 0 Tielt-Winge De sp.a van Tielt-Winge vervelt tot de nieuwe partij 'Samen', die opkomt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. 'Samen voor Tielt-Winge' verenigt de vier raadsleden van sp.a. Eerste schepen Filip Broos wordt lijsttrekker.

Schepenen Fons Lemmens, Yvette Duerinckx en raadslid Kris Smekens staan ook op de lijst. Raadsleden Rudi Meeus (CD&V) en Paul Willems (N-VA) maken de overstap naar de nieuwe partij. "Dit initiatief is boven de partijgrenzen heen spontaan gegroeid in enkele weken tijd", zegt Meeus. "Ik blijf regionaal bij de CD&V, maar Samen biedt lokaal een beter perspectief om ons gewenste beleid te voeren."





De partij rekent op zeven zetels. "Wij zijn niet links of rechts, maar stellen onze inwoners centraal", zegt Fons Lemmens. "Na zes jaar van financiële impasse kan weer geïnvesteerd worden in jeugd, sport en cultuur. Zo is er is dringend een nieuwe kinderopvang nodig in Houwaart. De voetbalaccommodatie in Meensel-Kiezegem moet worden vernieuwd. We willen ervaringsdeskundigen aantrekken in de strijd tegen armoede. De gemeentediensten moeten verder gedigitaliseerd worden, maar we beknibbelen niet op sociale service." Heel wat nieuwkomers vergezellen de lijst, waaronder Katrien Ickx, die op de tweede plaats staat. De juiste volgorde van de 21 namen wordt later bekendgemaakt.





(VDWT)