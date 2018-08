Sloopwerken woonwijk Wingerpark begonnen 07 augustus 2018

02u34 0 Tielt-Winge Het centrum van Sint-Joris-Winge ziet er plots ingrijpend anders uit. Aannemer Godts is begonnen met de sloop van een rij van zes panden in de Leuvensesteenweg, tussen de Sint-Joriskerk en de Wingerstraat.

De huizenrij met café Sint-Jozef en bouwbedrijf Tielens bepaalde 50 jaar het uitzicht van de straat. Op deze plaats begint de bouw van het wooncomplex 'Wingerpark'. Er komen acht woonblokken met 56 appartementen. Twintig zijn er al verkocht.





De afbraak was gepland voor mei, maar liep drie maanden vertraging op. "In de gebouwen bleek meer asbest te zitten dan verwacht. De inventarisatie hiervan duurde wat langer", zegt aannemer Will Heerinckx van Grondig Projectbouw.





"Er moest ook een bodemonderzoek en boringen gebeuren, met positief resultaat."





Twee gebouwen op de hoek blijven staan. Notaris Lerut en electrozaak Staes-Willems besloten om hun pand voorlopig niet te verkopen aan de eerste fase van het project. Op het terrein wordt eerst een ondergrondse parking van twee etages gegraven, waarin ook een supermarkt wordt geïntegreerd. De graafwerken starten in september. In november begint de opbouw van de woonblokken. Ze komen in een groen park dat aansluit op het natuurgebied erachter. Het Wingerpark wordt voltooid in de loop van 2020, naargelang de verkoop van de panden. In een tweede fase komen er gebouwen aan de andere kant van de kerk. Details hierover zijn nog niet bekend. (VDWT)