Schlagerzanger Sammy Moore schenkt 3.000 euro aan slachtoffers woningbrand 20 maart 2018

02u25 0 Tielt-Winge De drie gezinnen die door een verwoestende woningbrand op 11 september in Tielt-Winge alles verloren, hebben de opbrengst van de liefdadigheidsactie die voor hen in Rotselaar werd gehouden ontvangen. Ieder van hen krijgt dankzij 'Sammy Moore voor zijn fans door het vuur' duizend euro.

De muzikale benefietavond met schlageroptredens die de Rotselaarse charmezanger Sammy Moore een maand geleden in Rotselaar hield, bracht bijna 3.000 euro op, een bedrag dat door de fanclub werd afgerond. Het geld gaat naar de drie gezinnen van het huurhuis in de Heuvelstraat die door de brand heel hun hebben en houden verloren.





"Ik voelde me meteen verplicht iets voor deze mensen te doen", reageert de schlagerzanger. "De avond na de brand al stond het vast dat er een benefiet zou komen. Cindy en haar man Christophe, waar het vuur is ontstaan, waren al lang trouw lid van mijn fanclub. Ondertussen zijn ook Nancy en Veerle fan geworden."





"Omdat ze met drie in hetzelfde schuitje, ontvangt ieder ook een derde van de opbrengst. Het is dankzij onze fans en mijn collega-artiesten die allemaal gratis optraden dat we dit geld nu kunnen overhandigen", verzekert Moore. Cindy Desmet heeft voor de sociale woning die ze ter beschikking kreeg nog nieuwe gordijnen nodig. "En ik kan wel een andere koelkast en diepvries gebruiken. Mijn huidige is een gekregen exemplaar", vertelt Veerle Nijs. "Mijn gezin moet nog drie slaapkamers kopen, dus ook hier komt het geld goed van pas", weet het derde slachtoffer Nancy Uyttebroeck, die ook in een sociale woning van SWAL huist. "Fantastisch wat Sammy voor ons heeft gedaan. Hij heeft een hart van goud. Ons leven werd zes maanden geleden grondig door elkaar geschut, maar nu valt alles stilaan opnieuw in zijn plooi. Sammy's engagement heeft ook iets positiefs opgeleverd. Met Sammy als voorbeeld is dochter Xena ook beginnen zingen. Ze werd onlangs zelfs geselecteerd voor The Voice'." (SPK)