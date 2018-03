Roman herdenkt oorlogsdrama 23 maart 2018

Karolien Joossens (40) heeft het oorlogsdrama dat Meensel-Kiezegem verscheurde in augustus 1944 verwerkt tot de historische roman 'De tragedie van Swerthout-Wittebeek'. "Dit drama greep me zo aan dat ik besloot er een boek over te maken", aldus de schrijfster, die zeven jaar geleden in Meensel-Kiezegem kwam wonen. "Een buurtbewoner vertelde me dat hier verschrikkelijke dingen gebeurd waren. Ik besloot ze neer te schrijven om nooit meer te vergeten." In het dorp werden wrede vergeldingsacties gehouden na de moord op een collaborateur. Vele inwoners werden afgevoerd naar het concentratiekamp van Neuengamme en keerden niet levend terug.





"Mijn boek is geen geschiedkundig verslag, maar fictie die aanleunt bij de feiten. In elk hoofdstuk komt een ander personage aan bod, om alle kanten van het complexe verhaal in beeld te brengen", aldus Joossens.





'De tragedie van Swerthout-Wittebeek' is uitgegeven bij Beefcake Publishing dankzij een crowdfunding. Je kunt het boek bestellen in elke boekhandel of bij de uitgever. (VDWT)