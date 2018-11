Restaurantrecensie: L’Oh Tom Van de Weyer

13 november 2018

10u59 0 Tielt-Winge Je moet maar durven, in een stille landelijke gemeente een gastronomische restaurant optrekken. Simon Goyens en Leen Weckhuyzen lokken sinds een jaar foodies uit heel Vlaanderen naar de aanbouw van hun huis in Tielt-Winge. Oh, maar die Michelinster komt nog wel.

De opvatting van het restaurant is eigentijds. De tafel is origineel opgemaakt, met de boter verpakt als snoepje en de pot met kruiden komt recht uit de tuin, met de schaar erbij. Alle benodigdheden om op niveau te tafelen zijn er en worden in de loop van de avond attent aangevuld.

We gaan voor het viergangenmenu. Je wordt opgewarmd met enkele amuses, zoals een cappuccino van bloemkool en een kroketje geserveerd op een warme steen. Lekker, maar de verwondering moet nog komen.

Het voorgerecht is meteen een hoogvlieger. De fazant, een gevoelig beestje om klaar te maken, is exact op snee. Het is een eclectisch samengesteld bord met gemarineerde witte kool en een cracker van lijnzaad. De verrassing is een klein knikkertje ijs van verse vijgen.

De rog, met bladspinazie en beurre blanc, is ook van uitstekende kwaliteit, maar dit gerecht boeit niet. De vlokjes cottage cheese spelen geen enkele rol in de smaak. Het aangekondigde bladerdeeggebakje is een taai kartonnen schijfje. In dit bord vinden we verschillende elementen, maar geen klemtonen of uitroeptekens.

De mootjes hertenkalf, vergezeld van lof en een risotto van groene kool, zijn perfect op punt. De vlammende Côtes-du-Rhône maakte het helemaal copieus. Als bijgerecht wordt een tajine geserveerd met ragout van hert en een papadum (een chip gemaakt van linzen). De kok wil een sprongetje maken naar de Indische keuken, maar dat is overbodig want je hebt met het rosé vlees al een prima herfstklassieker op je bord liggen.

Onze kreet Oh van verrukking slaken we bij de vierde gang. Van een lijst mag je zelf vijf kazen naar keuze aanvinken. Er staan enkele Belgische ontdekkingen op, zoals de Cyriel uit Lummen. De presentatie van de kaasplank is een feestje, met warm notenbrood, compote van vijgen en pruimen,en een rose fluwelen sherry.

In de zaal loopt veel personeel rond, maar ieder heeft zijn taak en niemand loopt elkaar voor de voeten. De bediening is vlot en alert. De gangen en aangepaste wijnen worden uitgebreid voorgesteld.

Goyens heeft volledige beheersing over de ‘cuisson’ van zijn vlees, vis en producten. Als hij zijn gerechten nog ietsje meer uitgelezen maakt, gloort mogelijk een Michelinster boven Tielt-Winge.

L’Oh

Voortstraat 19

3390 Tielt-Winge

016 77 99 07

www.l-oh.be

À la carte:

Voorgerecht: 27 euro

Hoofdgerecht: 37 euro

Dessert artisanale kazen: 15 euro



Viergangenmenu: 62 euro

Aangepaste wijnen: 26 euro

Openingsuren:

Maandag en dinsdag: 12-13 en 19-20 uur

Woensdag gesloten

Donderdag: 19-20 uur

Vrijdag: 12-13 en 19-20.15 uur

Zaterdag: 19-20.15 uur

Zondag gesloten

Eten: 8/10

Bediening: 9/10

Comfort: 8/10