Restaurantrecensie: Gempemolen Redactie

26 februari 2019

16u06 0 Tielt-Winge Hans Meus, de broer van tv-kok Jeroen Meus, gaf zijn brasserie in 2014 een tijdje uit handen om in Leuven een nieuwe zaak te openen, maar al gauw keerde hij terug naar zijn Gempemolen. De afgelegen hoeve werd gerestaureerd. Je vindt hier geen hoogstandjes maar een doorsnee brasseriekeuken.

De inrichting is rommelig en rustiek. De zaal toont een arsenaal opgezette roofvogels, geweien en oorlogsmemorabilia. Bij de presentatie van de kaart krijg je cognitief vertaalwerk voorgeschoteld. De gerechten staan onder meer als ‘sprieten en pieten’ vermeld en sommigen zijn geschreven in fonetisch dialect. Met eten hoor je niet te spelen en met taal evenmin. Liever vernemen we wat de pot schaft. De bediening is erg gemoedelijk en losjes. We krijgen vooraf uitvoerig uitgelegd wat het suggestiemenu is. Hierdoor laten we ons (ver)leiden.

Het aperitief ‘Meuske’ is een mix van vermouth, tonic en limoen. De prik is echter van de tonic, waardoor de frisheid van het drankje onderuit gaat. De gemarineerde saku-tonijn met wakame (zeewier) en sesamdressing had een amuse kunnen zijn maar werd uitgewerkt als voorgerecht (foto). De aangekondigde tartaar van tomaat zit er niet bij. Wel vinden we tomatenpareltjes op ons bord. Het is een mooi gebrachte opener.

Het hoofdgerecht, tagliata van Holstein entrecôte, is dan weer een uit de kluiten gewassen eethuisklassieker, met een dressing van honing en balsamico (foto). Het vlees is zoals gevraagd à point. De sneetjes hangen rond een pezige zwoerd. Het grote kluwen van rucolasla en geschaafde parmezaan maakt dit gerecht wat zwaar op de hand. De ongeschilde duimdikke frieten zijn nogal melig.

Ons buikje is bijna vol, maar er komt nog een moelleux gevuld met warm glooiende chocolade, Engelse room en vanille-ijs. Dit nagerecht laat zoetekauwen nog een vreugdedansje maken voor de koffie.

Naarmate de avond vordert, zwelt de zaal op tot een rumoerig volkscafé. De Gempemolen heeft dan ook meer de allure van een trefpunt voor fietsers dan van een restaurant waar je rustig gaat lunchen of dineren. Meus toont met het voorgerecht dat hij fijn en origineel uit de hoek kan komen. Zijn keuken is degelijk, maar heeft een iets te zwaar prijskaartje.

Eten: 7,5

Bediening: 8

Comfort: 6

Voorgerecht: 16,70 euro

Hoofdgerecht: 28,90 euro

Nagerecht: 9,80 euro

Gempstraat 56

3390 Tielt-Winge

016 48 73 07

Openingsuren:

Donderdag van 12 tot 21.30 uur

Vrijdag en zaterdag van 12 tot 22.30 uur

Zondag van 12 tot 21 uur

Maandag, dinsdag en woensdag gesloten