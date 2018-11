Renovatie parking Gouden Kruispunt

Kristien Bollen

20 november 2018



Op initiatief van de Vereniging van eigenaars van het Gouden Kruispunt zal het oudste deel van de parking van het Gouden kruispunt in de komende dagen een nieuwe toplaag krijgen. Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) : “Van woensdag 21 november tot en met dinsdag 4 december 2018 (afhankelijk van de weersomstandigheden!) zijn er inderdaad grote werken op de westelijke parking van het Gouden Kruispunt”, legt de liberale burgemeester uit. “De eigenaars van het winkelcentrum laten in vier fazen de toplaag van het asfalt affrezen en 10.000m² opnieuw asfalteren, een greppel wordt uitgebroken en opnieuw geplaatst met borduur en waterslikkers, elders wordt er een betongreppel gegoten, een stuk trottoir wordt uitgebroken en opnieuw aangelegd, en alle putdeksels worden op de juiste hoogte gebracht en desgevallend vernieuwd.”.

Door deze werken zal er uiteraard wel enige hinder zijn voor iedereen, en gezien de complexiteit zal de hinder zich voortdurend verplaatsen. De afspraak met de aannemer is wel dat elke handelszaak te allen tijde bereikbaar is tijdens de normale openingsuren en dat leveringen, ook met vrachtwagens, normaliter kunnen doorgaan, met uitzondering dan van het moment waarop de nieuwe toplaag wordt aangelegd. Dan geldt een algemeen verbod van doorgang, maar ook dat zal in verschillende fases verlopen.