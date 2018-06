Rechtszaak tegen Tielt-Winge verdaagd 19 juni 2018

02u28 0 Tielt-Winge De vrederechter in Aarschot heeft de rechtszaak van tragewegenactivist Marc Van Damme tegen Tielt-Winge verdaagd tot het voorjaar van 2019.

Van Damme dagvaardde twee jaar geleden het schepencollege met de eis om veertig buurtwegen in de gemeente terug open te stellen of obstakels te verwijderen.





"Deze percelen liggen op privaat grondgebied. Na onze dagvaarding hebben we de eigenaars gecontacteerd", zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). "Sommigen hadden er geen probleem mee dat wij hun weg zouden openmaken. Anderen hebben tegenargumenten en zijn vrijwillig mee in de gerechtelijke procedure gestapt tegen Van Damme." De gemeente riskeert immers flinke dwangsommen als ze de eis van Van Damme niet nakomt.





Het voltallige schepencollege en zestien advocaten trokken vrijdag naar het vredegerecht in Aarschot. De zitting verliep niet zoals gepland. "Bewijsstukken waren onvolledig en onoverzichtelijk", zegt Beeken. "Niet iedereen kreeg een kopie en bovendien waren sommige exemplaren in het Frans, wat een inbreuk is op de taalwetgeving." Na overleg besloot de vrederechter de zaak te verdagen tot volgend jaar. (VDWT)