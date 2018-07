Raadslid Paul Willems stapt op bij N-VA 20 juli 2018

Raadslid Paul Willems is niet langer lid van N-VA. "Aanvankelijk werd hij geschorst omdat hij ontevreden was met zijn plaats op de kieslijst en ermee dreigde over te stappen naar een scheurlijst", zegt Xavier Lesenne, adjunct-woordvoerder van het partijsecretariaat. Willems zou zich daarenboven agressief en racistisch uitgelaten hebben tijdens een wedstrijd van de Rode Duivels die uitgezonden werd in een café. "Van dit incident werd een pv gemaakt door de politie. Zijn gedrag strookte niet met de waarde van onze partij", aldus Xavier Lesenne.



De N-VA-afdeling van Tielt-Winge distantieert zich van het gedrag van Willems. Hij zou nu verder zetelen als onafhankelijk raadslid. In oktober komt hij op de lijst van de nieuw opgerichte partij Samen.



Paul Willems was niet bereikbaar voor commentaar. (VDWT)