Raadslid Clinckx gaat als stripheld verkiezingscampagne in 29 juni 2018

Gemeenteraadslid Gunther Clinckx van Open Vld gaat als stripheld de verkiezingscampagne in. De komende maanden zal hij door de gemeente karren met de promowagen waarop zijn getekend alter ego staat.





"Strips vinden waardering bij jong en oud", legt Clinckx uit, die de derde plaats krijgt op de kieslijst. "Ik ben nu 38, een leeftijd waarop ik nog fris ben om met jongeren in dialoog te gaan en ook al ervaren genoeg om in te zien wat de noden en zorgen van ouderen zijn."





De wagen werd beplakt door het reclamebureau van Jeroen Reynders. Het figuurtje kwam uit de pen van striptekenaar Steve Van Bael. "Gunther is best een lastig mannetje om te tekenen (lacht). We denken eraan binnenkort nog een klein stripverhaal uit te brengen met hem in de hoofdrol." (VDWT)