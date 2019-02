Postbode komt onder wagen terecht Kristien Bollen

01 februari 2019

Op het Sint-Jorisveld in Tielt-Winge kwam deze ochtend rond 7.55 uur een postbode onder een wagen terecht. De bestuurder van de wagen had de postbode wel op tijd opgemerkt en wilde ook stoppen. Helaas schoof de wagen door de sneeuw verder door. Vermoedelijk brak de 48-jarige postbode uit Bekkevoort haar voet bij het incident. De dame werd door de hulpdiensten overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis in Tienen voor de nodige verzorging en verdere controle.