Pop-upmuseum herdenkt oorlogsgruwel 20 augustus 2018

Na de moord op Gaston Merckx, zoon van een Duitsgezinde boerenfamilie, vonden in de augustusdagen van 1944 vergeldingsacties plaats in Meensel-Kiezegem. In totaal werden vier mensen ter plekke vermoord en negentig mensen opgepakt. Het merendeel werd gedeporteerd naar het nazi-concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. In totaal stierven er 63 inwoners. Om deze gruwel nooit meer te vergeten, werd een pop-upmuseum ingericht aan Huize Hageland. "Op grote pancartes wordt het verhaal geschetst", klinkt het. "Jong en oud mag nooit vergeten wat hier gebeurd is." Het pop-upmuseum kan tijdens evenementen geplaatst worden. (GMA)