Pirate Farm Festival gaat dit weekend van start 26 juni 2018

Het Pirate Farm Fest gaat door op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni in de Beurtstraat 43. Op twee podia wordt bluegrass, folk en blues gespeeld, maar ook rock'n' roll, punk, psychobilly en metal. Vrijdag om 18 uur wordt het festival geopend. De prijzen variëren van 20 tot 35 euro. Een weekendticket kost 55 euro aan de kassa. Voor kinderen tot 12 jaar is het gratis. De camping is gratis toegankelijk voor bezoekers van het festival. Voor tickets en info kan je terecht op de facebookpagina van Pirate Farm Fest. (VDWT)