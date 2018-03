Overeenkomst over uitbating van voormalige pastorie 17 maart 2018

De gemeenteraad keurde donderdag de overeenkomsten goed over de renovatie en de uitbating van het multifunctioneel huis in de voormalige pastorie van Meensel. Tegen de zomer van 2019 komen er een museum over WO II, een seminarieruimte en tentoonstellingen over Eddy Merckx en de fruitteelt in het Hageland. Tielt-Winge gaat een samenwerking aan met de vzw NCPGR - Meensel-Kiezegem '44, die begonnen is met de inrichting van het gebouw .





De oppositie steunt het project, maar maakte enkele bedenkingen bij de overeenkomst. "Er staat dat de vzw als uitbater huurgeld zal innen", zegt Marleen De Vry (Groen). "Dit is geen voordelige overeenkomst voor de gemeente, die ook nog eens de onderhoudskosten op zich neemt."





Gemeente gratis

"Het onderhoud betekent enkel dat de gemeente eventuele reparaties verricht. Het poetsen van het gebouw is voor de vzw", verduidelijkt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). "De zalen zullen maar sporadisch aan particulieren verhuurd worden. Het gaat om kleine bedragen. De organisator bepaalt samen met ons de tarieven. De gemeente mag gratis over de zalen beschikken."





Verder had De Vry ook vraagtekens bij de renovatie. "In de overeenkomst staat niets over dubbel glas of isolatie. Hiermee voldoet het gebouw niet aan de hedendaagse energienormen en zal de gemeente zich blauw betalen aan verwarmingskosten." OCMW-voorzitter Fons Lemmens (sp.a) wees erop dat het gebouw in 2006 al eens geheel gerenoveerd was, om te dienen als huurwoning. "Toen is de vereiste isolatie en dubbel glas aangebracht. Weliswaar zijn de normen sindsdien weer veranderd, maar het gebouw heeft nu geen woonfunctie meer." De gemeente geeft 170.000 euro uit aan de renovatie en krijgt hiervoor 75.000 euro Europese subsidie van het Leaderproject. (VDWT)