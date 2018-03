Ouders vrij onder voorwaarden voor GHB in gevangenis 22 maart 2018

Het ouderpaar uit Tielt-Winge dat afgelopen weekend werd aangehouden voor hun betrokkenheid bij het afleveren van de vloeibare drugs GHB in de Leuvense hulpgevangenis is vrij onder voorwaarden. De 29-jarige zoon en zijn 41-jarige kompaan blijven in de cel. Dat heeft de Leuvense raadkamer beslist. Op zondag 4 maart gooide de veertiger het flesje over de gevangenismuur. Hij haalde de drugs bij de ouders van de twintiger. Vier gevangenen werden onwel na het drinken ervan. Eentje moest zelfs worden afgevoerd naar het ziekenhuis. (KAR)