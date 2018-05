Opgeblazen automaat: geldlades gevonden 17 mei 2018

02u29 0 Tielt-Winge De politie heeft dinsdagavond de geldlades teruggevonden van de automaat die diezelfde ochtend ter hoogte van het Gouden Kruispunt opgeblazen werd. De lades lagen in een gestolen auto.

Aan het Gouden Kruispunt in Sint-Joris-Winge werd dinsdagochtend omstreeks 3.30 uur een geldautomaat opgeblazen door criminelen. De daders maakten hiervoor gebruik van een gas. De explosie vernielde de automaat volledig., maar gewonden vielen er gelukkig niet. Van de daders - die de geldlades meegenomen hadden - ontbrak elk spoor.





Vluchtauto

Dinsdagavond merkte een passant echter op dat ter hoogte van een tijdelijk onbewoond pand langs de Glabbeeksesteenweg in Tielt-Winge een auto in een schuur stond. Aangezien die wagen nooit eerder in de buurt opgemerkt werd, alarmeerde de alerte burger de politie. In de wagen, die in Nederland gestolen bleek te zijn, vonden de agenten de geldlades terug - leeg, uiteraard. De daders zelf zijn intussen nog altijd spoorloos. De politie vraagt om verdachte handelingen te melden. (KBG)