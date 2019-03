Ontwortelde boom komt in elektriciteitskabels terecht Kristien Bollen

10 maart 2019

Op de Tiensesteeweg in Sint-Joris-Winge werden enkele bomen door de hevige rukwinden ontworteld. Een van die bomen kwam in elektriciteitskabels terecht en sleurde die mee naar beneden. De boom helde heel wat over, brandweerlui verwijderden eerst de takken en zaagde de boom vervolgens in stukken om te verhinderen dat de elektriciteitskabels zouden worden afgerukt. De nutsmaatschappij werd op de hoogte gebracht om de nodige herstellingswerken kunnen uit te voeren.