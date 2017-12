Omstreden milieubelasting alweer afgevoerd 02u32 0

Het stadsbestuur schaft de omstreden milieubelasting van 55 euro na één jaar alweer af. De oppositiepartijen reageren opgelucht, maar stellen zich toch vragen.





"De belasting kwam er enkel en alleen om de financiële put te dempen", zegt raadslid Luc De Kerf (N-VA). "Maar nu de gemeente geld echt nodig heeft, wordt de belasting weer opgeheven. Dit is een manoeuvre om bij de bevolking op een goed blaadje te komen voor de komende verkiezingen. En wat moeten de mensen doen die de belasting nog niet betaald hadden?"





Schepen Vic Deschryver (Open Vld) van Financiën bevestigt dat het merendeel van de bevolking al betaald had. "Enkele klachten werden ongegrond verklaard, anderen krijgen nog een herinnering ter betaling toegestuurd. Er wordt echter geen tweede of derde waarschuwing gestuurd. Bij verzuim komt de deurwaarder aan huis." (VDWT)