OCMW's bieden samen gezinszorg aan 21 augustus 2018

02u30 0 Tielt-Winge De OCMW's van Bekkevoort en Tielt-Winge gaan vanaf 1 januari de krachten bundelen voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Voorzitters Fons Lemmens (Tielt-Winge) en Diane Boghe (Bekkevoort) tekenden maandag de overeenkomst.

"Volgens de nieuwe Vlaamse normen moeten tien mensen voltijds in dienst zijn en op jaarbasis minstens 15.390 uren gepresteerd worden. Voor een kleine gemeente als Bekkevoort is dat problematisch", zegt Lemmens. "Bekkevoort heeft maar zeven vaste mensen, wij 16."





"Aan de service verandert er niets. De personeelsleden kunnen nu taken uitvoeren in beide gemeenten."





Bekkevoort draagt haar erkenning over aan het OCMW Tielt-Winge, dat de zorg organiseert. "Van het Agentschap Zorg en Gezondheid krijgen we 37.000 euro subsidie. Dat wordt verdeeld naargelang de gepresteerde uren. In Vlaams-Brabant zijn we nu de vierde grootste aanbieder, na Leuven, Aarschot en Halle."





De dienst gezinszorg gaat onder meer mensen thuis wassen, hen medicijnen geven en voor hen boodschappen doen.





De aanvullende thuiszorg bestaat uit poetsen. In Tielt-Winge maken 80 gezinnen gebruik van de diensten, in Bekkevoort 40. (VDWT)