Nog altijd 25 dure, exotische vogels vermist na storm VOGELKWEKER DRUK IN DE WEER MET RUIMEN VAN BOMEN KRISTIEN BOLLEN

29 januari 2018

02u31 0 Tielt-Winge Vogelkweker Michel Ceusters uit de Sint-Annastraat in Tielt-Winge was sinds de zware storm van donderdag 18 januari een groot deel van zijn exotische vogels kwijt. Door de hevige storm raakten maar liefst acht volières volledig vernield, waardoor 70 vogels gingen vliegen. Michel riep iedereen in de ruime omgeving op om te helpen zoeken naar zijn gevederde vrienden.

Intussen mist de man nog ruim een 25-tal vogels, waaronder nog steeds zijn 'mooiste mannetje', een gele gezoomde kakariki en zijn koppel rosé-kakatoes. Ook nog enkele kakariki's zijn nog steeds niet terecht. Intussen is er dus voor ettelijke duizenden euro's aan (verkoopswaarde) vogels niet terecht.





Terwijl intussen de schade aan de volières, tuin en terras van Michel goed zichtbaar is geworden door het grotendeels ruimen van omgevallen bomen, geeft Michel stilaan de hoop op om zijn geliefde vogeltjes weer te zien. Al denkt de man helemaal niet aan het stoppen met zijn hobby en levenswerk.





"Tja, het blijft een schrikwekkend zicht.... de volières zijn zowat tot schroot herleid, op die ene na", vertelt Michel Ceusters. "De bomen zijn bijna geruimd, daarna begin ik zo snel mogelijk met het ruimen van de volières. Ja, om er nieuwe te plaatsen. Al zit ik nu dus met een 'dubbel' probleem. De vogels die ik nog heb of intussen terug heb, moet ik allemaal in die ene resterende volière plaatsen. Dat is te weinig plaats voor die vogeltjes dus ben ik genoodzaakt er een deel van weg te doen. Langs de andere kant, ik ben de mensen enorm dankbaar voor de vele oproepen die ik kreeg en bedank de mensen die mijn vogels konden vangen en terug brengen. Zo kon ik mijn koppel Ambons - koningsparkieten - recupereren. Er was zelfs een dame die een van m'n vogels in een hokje terugbrengen. De dame was er speciaal eten voor gaan kopen. Ik wilde haar voor de gedane kosten vergoeden maar dat wilde ze niet. Hartverwarmend."





Harde dobber

Ook al heeft Michel dus een deel van zijn vogels terug en moet er een deel genoodzaakt verkopen, er is nog veel leed.





"Ik vrees dat de rest niet meer zal thuis keren. Die vogels zoeken nu eenmaal het gezelschap op van andere vogels. Zo zaten hier in de tuin ook een deel van de 'ontsnapten', die bleven rond de resterende volière hangen. Ik vrees dat er zo enkelen bij andere kwekers zijn terecht gekomen. Die zien ook aan de ring niet alleen van waar die komt, maar ook de leeftijd. Het koppel rosé-kaketoes waren net goed om mee te kweken, ze waren nog niet zo lang geslachtsrijp. Iemand die er iets van kent, heeft snel die ring van de poot gedaan en kan er zelf mee kweken. Zelf had ik nog maar één jong van hen. Gelukkig zat die niet in de volière, maar in huis toen het noodlot toesloeg. Ook mis ik nog een koppeltje penanten (parkieten), gele bergparkieten en kakariki's. Ach, zeg nooit nooit... Neen, ik blijf niet bij de pakken zitten, ook al is het een harde dobber. Ik hoop binnen een maand of drie weer te kunnen starten. Hopelijk zijn tegen dan de nieuwe volières en kweekbakken geplaatst en kan ik weer starten. Niet van nul, maar toch van een heel eind terug. Zo snel mogelijk de tuin verder opruimen en we kunnen weer aan de slag. Ach ja, mensen die hakselhout willen als bodembedekker in de tuin, ze mogen het gratis komen afhalen."





Wie nog een van zijn geliefde vogels ziet en kan vangen - alle dieren zijn geringd en dragen het stamnummer C230 op de ring - mag de man contacteren op het nummer 0496/83.50.77. Hij komt ze dan zo snel mogelijk ophalen.