N2 krijgt brede fietspaden 05 mei 2018

02u44 0 Tielt-Winge De N2 zal nog dit jaar heringericht worden tussen het Gouden Kruispunt en de grens met Lubbeek. De middenstrook met plastic paaltjes verdwijnt en aan weerszijden komen brede fietspaden.

Om de fietspaden van 1,6 meter breed te kunnen aanleggen, moet de middenstrook sneuvelen en worden beide rijvakken tegen elkaar geschoven. Deze opstelling werd eerder ook al uitgewerkt op het deel van de snelweg tussen de stelplaats van De Lijn en het centrum van Sint-Joris-Winge. "De buffer tussen beide rijstroken verdwijnt, waardoor auto's elkaar zullen kruisen en er veel minder snel gereden zal worden", zegt Rudi Beeken (Open Vld), burgemeester van Tielt-Winge. "Fietsers krijgen bovendien veel meer ruimte."





"Vanaf Kovera Keukens tot aan de rotonde van het Gouden Kruispunt wordt één van de drie banen gereserveerd als busstrook, die tijdens de spitsuren de drukte mee moet opvangen", klinkt het. "De snelheidslimiet wordt er teruggebracht van 70 naar 50 kilometer per uur. De herinrichting moedigt het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer aan en is een betere preventie tegen overdreven snelheid dan trajectcontroles."





Wanneer de werken precies uitgevoerd worden, is nog niet bekend. "Op langere termijn - rond 2022 - hoop ik dat er intergemeentelijk werk kan gemaakt worden van de grote vervoersas tussen Leuven en Diest", zegt Beeken nog. "Langs de N2 moet een bedding komen voor een trambus met eventueel sporen. De voorbereidende studie hiervoor is bijna klaar." (VDWT)