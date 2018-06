N-VA wil stembureau in zorgcentra 26 juni 2018

02u28 0

De N-VA stelde op de gemeenteraad voor om in de woonzorgcentra Zonnedries en Dommelhof stembureaus in te richten voor de verkiezingen van 14 oktober. "Op deze manier kunnen de bewoners zelfstandig hun stem uitbrengen", zegt raadslid Luc De Kerf. "Senioren willen graag betrokken blijven bij wat er gebeurt in de gemeente. Daarom is het belangrijk dat ze zelf kunnen stemmen op de kandidaat van hun voorkeur. Toch moeten veel senioren een volmacht geven, omdat de verplaatsing naar het stembureau een te grote drempel is. De gemeente kan die drempel wegnemen door stembureaus in te richten in onze twee zorgcentra. Niet alleen de bewoners moeten er kunnen stemmen, maar ook de inwoners uit de buurt."





Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) reageert negatief. "We houden ons aan de twaalf bestaande bureaus. Voor bijkomende bureaus waar slechts enkele tientallen mensen stemmen, zal allicht geen voorzitter, secretaris en bijzitters gevonden worden." (VDWT)