N-VA dient klacht in bij gouverneur: De Vlaamse Leeuw niet gespeeld tijdens herdenking 11 november 2018 Klacht is ongegrond volgens burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) Kristien Bollen

20 januari 2019

Twee leden van N-VA dienen een klacht in bij de gouverneur omdat de gemeente op 11 november 2018 niet voldaan zou hebben aan de verplichting om ‘het volkslied van de Vlaamse gemeenschap uit te voeren bij officiële plechtigheden, georganiseerd door een gemeente van het Nederlandse taalgebied’. Volgens burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) is die klacht echter ongegrond.

Rudi Beeken: “Wat onze Vlaams-nationalistische vrienden over het hoofd zien, is dat niet de gemeente maar de oud-strijdersverenigingen de plechtigheid in Tielt-Winge al jaar en dag organiseren. De gemeente heeft met andere woorden de omzendbrief en het decreet strikt nageleefd, precies zoals ik hen dat vorig jaar bevestigde tijdens de zitting van de gemeenteraad. Zoals zo vaak in het leven, blijkt het dus een kwestie te zijn van de juiste vraag te stellen. Onze boodschap aan N-VA: al doende leert men!”