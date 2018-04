Museum 44 in pastorie opent op 11 augustus volgend jaar 25 april 2018

02u49 0 Tielt-Winge Het Museum 44 opent op 11 augustus 2019 haar deuren in de voormalige pastorie van Meensel. "Net op die dag zal het 75 jaar geleden zijn dat de grote razzia in onze gemeente plaatvond", zegt Tom Devos van de herdenkingsvereniging NCPGR - Meensel-Kiezegem '44 die het initiatief nam.

Museum 44 integreert het bestaande museum in Huize Hageland en het infocentrum van de vzw Meensel-Kiezegem. De nodige restauratie- en infrastructuurwerken aan de pastorie zijn begonnen. "Op het gelijkvloers bouwen we een digitaal museum. Uniek wordt de simulatie van een barak uit een concentratiekamp, met beelden, geuren en geluiden van toen", zegt Devos. Op de bovenverdieping komen twee vergaderruimtes die ingericht worden als tentoonstelling over Eddy Merckx, die geboren is in de gemeente, en over de fruitteelt in de streek.





Toegangsprijzen en openingsuren zijn nog niet vastgelegd. "We plannen toeristische combinaties zoals een bezoek aan het museum en een rondleiding met picknick bij fruitbedrijf Vanhellemont." Tielt-Winge en Vlaams-Brabant gaven 195.000 aan het project. Er is een crowdfunding opgestart die al 15.000 euro heeft opgebracht. Extra giften zijn nog welkom. Meer info op www.museum44.be. (VDWT)