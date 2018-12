Motorrijder gewond Kristien Bollen

17 december 2018

Op de Leuvensesteenweg in Tielt-Winge gebeurde gisteren rond 11.30 uur een verkeersongeval waarbij een motorrijder gewond raakte. De 18-jarige motorrijder uit Tielt-Winge klaagde over pijn in het rechterbeen. Hij werd door de hulpdiensten overgebracht naar de spoedafdeling van het regionaal Heilig Hart ziekenhuis in Tienen voor de nodige verzorging en verdere controle.