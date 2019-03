Motorrijder gewond Kristien Bollen

18 maart 2019

Op de Aarschotsesteenweg in Tielt-Winge ging gisterennamiddag rond 14.10 uur een motorrijder hevig in de remmen om niet in aanrijding te komen met een wagen. Helaas kwam de motorrijder, een 44-jarige man uit Holsbeek, hierdoor ten val. De man raakte gewond aan de arm en een been.