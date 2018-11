Minister van Cultuur Sven Gatz mag Vlooybergtoren inhuldigen Herstelde toren wordt heropend op 21 december Tom Van de Weyer

28 november 2018

17u15 0 Tielt-Winge Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz is door Tielt-Winge uitgenodigd om de herstelde Vlooybergtoren in te huldigen op vrijdag 21 december om 14 uur. “We hebben een officiële uitnodiging gestuurd en wachten nu op antwoord”, zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld).

“Gatz was deze week te gast in De Slimste Mens. Er werd een vraag gesteld over de Vlooybergtoren. Tot onze teleurstelling bleken hij, noch de twee kandidaten er iets van te weten. Nochtans heeft onze toren vorige zomer het nationale nieuws gehaald. We vonden het gepast om de minister hier eens uit te nodigen, zodat hij Tielt-Winge leert kennen en niet meer vergeet”, aldus Beeken.

De zwevende trap in het Tieltse landschap werd in heel Vlaanderen bekend dankzij de serie ‘Callboys’ op Vier. Op 30 juni stichtten vijf vandalen er brand, wat leidde tot een zware ontploffing. De toren werd ernstig beschadigd.

“De herstellingwerken die in september begonnen zijn zo goed als afgerond. Enkel de stabiliteit moet nog worden nagekeken door een gespecialiseerde firma”, zegt Beeken. “Schepen van Toerisme Yvette Duerinckx (sp.a) stelt een klein programma samen om op 21 december te toren in te huldigen. Naast minister Gatz sturen we ook een uitnodiging naar de Callboys.”

De totale kostprijs van de herstelling bedraagt rond de 90.000 euro. Tielt-Winge trekt dit bedrag terug van de brandverzekering, die de schade zal verhalen op de vijf daders.