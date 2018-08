Minister Geens helpende hand bij Fruit Vanhellemont 29 augustus 2018

02u24 0 Tielt-Winge Minister van Justitie Koen Geens heeft gisteren stage gelopen bij fruitbedrijf Vanhellemont. Bedrijfsleider Mario legde de federale minister de regels van het huis uit en zette hem daarna aan het werk. Daarna ging het naar de perenboomgaarden in Binkom.

"Ik probeer wat inzicht te krijgen in dit innoverend bedrijf", zegt Geens. "Als kind heb ik vaak gehooid en koeien gemolken in de boerderij van mijn grootouders. Je kan dat niet meer vergelijken met nu, de bedrijven zijn enorm geautomatiseerd. De kwaliteitseisen van het product zijn ook veel hoger geworden."





"We nodigen Vlaamse beleidsmensen uit om eens een dag door te brengen op de werkvloer van onze land- en tuinbouwbedrijven", zegt Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond. "Zo krijgen ze inzicht over hoe het er in zijn werk gaat. Politici moeten tenslotte een beleid uitstippelen dat voor ons werkbaar blijft. Dat lukt beter als ze weten hoe moeilijk de stiel is. De bedrijfsleiders krijgen kans om te vertellen dat de invloed van de Russische boycot hen nog steeds parten speelt." (VDWT)