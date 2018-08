Marthe Caeyers is nieuwe voorzitter Jong N-VA 21 augustus 2018

Marthe Caeyers (20) is verkozen tot nieuwe jongerenvoorzitter van N-VA Tielt-Winge. "Ik zal luisteren naar wat er leeft bij jongeren, maar we zetten ook ludieke acties op om hun interesse en engagement te stimuleren", zegt Caeyers. Ze volgt als voorzitter Tom Werner (28) op, die secretaris wordt van Jong N-VA.





"Hoewel jongeren steeds mondiger worden en hun politieke mening durven verkondingen, zijn er weinigen die zich met politiek bezighouden", zegt Werner. "Toch zijn wij de enige jongerenpartij in Tielt-Winge. Een aantal van onze leden komen op bij de gemeenteraadsverkiezingen."





(VDWT)