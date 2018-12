Man naar ziekenhuis na val Kristien Bollen

In de Haldertstraat in Tielt-Winge kwam woensdagavond rond 19.50 uur een persoon ten val. De man viel met zijn hoofd tegen de stoeprand. De hulpdiensten brachten het slachtoffer, die wat te diep in het glas had gekeken, over naar de spoedafdeling van het ziekenhuis in Diest voor verdere controle.