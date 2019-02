Man laat autobanden af van dochter ex: maand cel KAR

05 februari 2019

17u35 0 Tielt-Winge Een 54-jarige man uit Tielt-Winge is veroordeeld tot een maand cel voor het onklaar maken van een auto.

Patrick D. belde op 29 mei 2017 aan bij zijn ex in Lubbeek. De dochter des huizes deed niet open waarop de vijftiger de twee linkerbanden van haar auto afliet. “De ventielen werden beschadigd waardoor het niet mogelijk was om deze nog op te pompen”, omschreef de rechter zijn actie. Er daagde ook een getuige op van de feiten waardoor de rechter de feiten bewezen verklaarde. D. werd al zeven maal veroordeeld voor de politierechtbank, waaronder vier maal voor geïntoxiceerd rijden. De vijftiger liet verstek gaan tijdens zijn proces. Hij kreeg een maand cel.