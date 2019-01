Loslopende paarden Kristien Bollen

18 januari 2019

17u47 0

In de Heuvelstraat in Tielt-Winge liepen deze ochtend rond 4 uur drie paarden op de rijbaan. Politie kon de paarden van de rijbaan halen en voorlopig in een weide plaatsen. De politie kon de eigenaar die in de buurt woont snel vinden. De uitgebroken paarden werden even nadien veilig en wel terug thuis gebracht.