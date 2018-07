Lek Halderstraat gedeeltelijk hersteld 28 juli 2018

Het lek aan de Halderstraat in Houwaart (Tielt-Winge) is door de Watergroep gedetecteerd en werd hersteld. "Het lek bleek zich te bevinden op de aftakking van de woning van de familie Vandervaeren", zegt afdelingshoofd communicatie Kathleen De Schepper. "We hebben wel gemerkt dat dit lek maar verantwoordelijk was voor een kwart van het water dat naar de beek liep aangezien er nog een probleem blijkt te zijn met de riolering. We geven dit door naar de rioolbeheerder." (GMA)