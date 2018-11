L’Oh komt Gault&Millau binnen met erg sterke 13,5/20 Tom Van de Weyer

06 november 2018

17u16 10 Tielt-Winge Restaurant L’Oh mag zich nieuwkomer in de culinaire gids Gault&Millau noemen, en dat meteen met een mooie 13,5/20. “We zijn blij verrast!”, klinkt het. “Want normaal ‘kom je binnen’ met een 12/20.”

Uitbaters Simon Goyens (39) en Leen Weckhuyzen (37) openden hun restaurant pas een jaar geleden. Simon had er natuurlijk wel al tien jaar in zijn traiteurzaak opzitten, waarmee hij aan huis leverde en trouwfeesten voor zijn rekening nam. Eerder stond hij ook al in de keuken van Sire Pynnock in Leuven.

De lekkernijen van L’Oh hebben intussen al heel wat foodies naar de Voortstraat in Tielt-Winge gelokt. Misschien een wat ‘vreemde’ gemeente voor zo’n topper, maar dat ziet Simon anders. “Waarom zouden we ons in een centrumstad vestigen, wanneer we hier alles hebben om een succesvol restaurant uit te bouwen? Ons huis, waar het restaurant aan grenst, is omgeven door een kruidentuin en een serre met groenten. Bijna alles wat we serveren, is dus van eigen kweek. We werken voorts hoofdzakelijk met Hagelandse streekproducten. Onze boter komt bijvoorbeeld uit Linter, en ook ons vlees en vis halen we liefst niet te ver.”

Waar die mooie score intussen aan te danken is? “Aan de gedrevenheid die ons team elke dag in de keuken en zaal toont”, zegt gastvrouw Leen. “We doen alles om onze gasten in de watten te leggen. Zij voelen zich hier thuis en zijn steeds verwonderd wanneer ze zien wat wij op hun bord toveren.”